SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 27 Ekim Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 27 Ekim Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 27 Ekim Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
27 EKİM SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 27 Ekim akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
İŞTE SONUÇLAR:
16-36-37-45-59-60
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