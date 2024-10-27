💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! Süper Loto çekilişi sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 27 Ekim 2024

Milli Piyango'nun her hafta salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '27 Ekim Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 27 Ekim 2024 Süper Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 4 buçuk milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 27.10.2024- 22:01