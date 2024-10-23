Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 23 Ekim Çarşamba 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

23 EKİM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Ekim Çarşamba 2024 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

◼ABD Doları: 34,24 (Alış) - 34,25 (Satış)

◼EURO: 37,09 (Alış) - 37,10 (Satış)

◼STERLİN: 44,28 (Alış) - 44,51 (Satış)

1 DOLAR = 34,25 TL

👉23 Ekim Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.016,34₺

◼Gram altın satış: 3.016,68₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 5.090,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.143,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 10.148,00₺

◼Yarım altın satış: 10.279,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 20.297,00₺

◼Tam altın satış: 20.486,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 20.742,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 21.055,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 20.843,00₺

◼Ata altın satış: 21.027,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 23 Ekim Çarşamba günü saat 06.00 itibarıyla alınmıştır.