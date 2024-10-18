Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Düzenlenen genel kurulda 188'inin katılımıyla çoğunluk sağlandı. Mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ ile Gökhan Dinçer'in başkan adayı olduğu genel kurulda, Abdi Serdar Üstünsalih oy birliğiyle divan kurulu başkanlığına seçildi.

Mehmet Akif Üstündağ ise 121 oy alarak 3. kez TVF Başkanı seçildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR SÖZLERİ

"Asla kaybeden voleybol olmaz. Voleybol kazandı, Türkiye kazandı. İnşallah madalyalar gelecek. Şahsıma oy veren herkese minnetimi, şükranımı sunuyorum. Türk voleybolu için hayırlısı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm devlet erkanına, tüm kulüplere teşekkürler."