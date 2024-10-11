UEFA Uluslar Ligi'nde Bosna Hersek, Almanya'yı konuk etti. Stadion Bilino Polje'de oynanan mücadeleyi Almanya, 2 - 1 kazandı. Bosna Hersek'te Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun golü puan kurtarmaya yetmedi. İşte detaylar...

MAÇTAN DAKİKALAR:

D. Undav, 10. dakikada Almanya için açılışı yaptı ve deplasmanda takımını 1 - 0 öne geçirdi.

İlk golü atmasının ardından D. Undav, dakika 36'da hem kendisinin hem takımının ikinci golünü attı ve durum Almanya lehine 2 - 0 oldu.

İlk yarı Almanların üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıda E. Dzeko, dakika 70'te Bosna Hersek adına direniş göstermeye çalışsa da attığı gol ile skoru belirledi ve ev sahibi Bosna Hersek, karşılaşmadan puan kurtaramadı: 1 - 2.