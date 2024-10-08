SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 8 Ekim Salı akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 8 Ekim Salı çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 8 Ekim Salı sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
8 EKİM SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 8 Ekim Salı akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
18 - 40 - 56 - 19 - 45 - 6
👉 Süper Loto 8 Ekim Salı sonucu için TIKLA