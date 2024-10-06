SÜPER LOTO ÇEKİLDİ | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 6 Ekim Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 6 Ekim Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 6 Ekim Perşembe sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
6 EKİM SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 6 Ekim Cumartesi akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
7 - 12 - 22 - 28 - 31 - 39
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