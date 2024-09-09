Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula 9 Eylül Pazartesi 2024

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '9 Eylül Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 9 Eylül Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 212 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2024- 21:39