SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 5 Eylül Perşembe akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 5 Eylül Perşembe çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 5 Eylül Perşembe sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
5 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 5 Eylül Perşembe akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
29 - 33 - 1 - 21 - 6 - 42
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