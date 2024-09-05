Litvanya - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Litvanya sahasında Güney Kıbrıs'ı konuk edecek.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Litvanya - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Litvanya ile Güney Kıbrıs karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Litvanya - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİTVANYA - GÜNEY KIBRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Litvanya - Güney Kıbrıs maçı 6 Eylül Cuma günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TV Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

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