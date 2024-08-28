💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ | 28 Ağustos Çarşamba 2024 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango çekilişleri Çılgın Sayısal Loto heyecanıyla devam etti. Milyonlarca vatandaş için haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'da şanslı numaraları tutturan kişi, bu hafta büyük ödülün sahibi olacak. Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı. İşte 28 Ağustos 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2024- 01:49