ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ | 26 Ağustos Pazartesi 2024 Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango çekilişleri Çılgın Sayısal Loto heyecanıyla devam etti. Milyonlarca vatandaş için haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'da şanslı numaraları tutturan kişi, bu hafta büyük ödülün sahibi oldu. Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında saat 21.00'da açıklandı. İşte 26 Ağustos 2024 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 26.08.2024- 22:43