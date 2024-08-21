Kuyucak'ta yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Kuyucak'ta yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan bomba kanat hamlesi! G.Saray'dan bomba kanat hamlesi! 10:08
Fırtına'ya St.Gallen maçı öncesi kötü haber! Fırtına'ya St.Gallen maçı öncesi kötü haber! 09:06
Gabriel Sara en iyi 11'e seçildi! Gabriel Sara en iyi 11'e seçildi! 00:42
Gabriel Sara en iyi 11'e seçildi! Gabriel Sara en iyi 11'e seçildi! 00:40
G.Saray Young Boys maçına hazır! G.Saray Young Boys maçına hazır! 00:33
G.Saray'da sol bek operasyonu! G.Saray'da sol bek operasyonu! 00:10
Daha Eski
İşte Buruk'un Young Boys maçı muhtemel 11'i... İşte Buruk'un Young Boys maçı muhtemel 11'i... 23:57
Fırtına golcüsünü buldu! Pazarlık yapılıyor Fırtına golcüsünü buldu! Pazarlık yapılıyor 23:48
Trabzonspor Hong Hyun-Seok'ta sona geldi! Trabzonspor Hong Hyun-Seok'ta sona geldi! 23:47
F.Bahçe'de Goretzka transferi zora girdi! F.Bahçe'de Goretzka transferi zora girdi! 23:35
Beşiktaş'a 19'luk sağ kanat! Beşiktaş'a 19'luk sağ kanat! 23:29
G.Saray da istiyordu! F.Bahçe o transferi bitiriyor G.Saray da istiyordu! F.Bahçe o transferi bitiriyor 23:27