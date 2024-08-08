SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 8 Ağustos Perşembe akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 8 Ağustos Perşembe çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 8 Ağustos Perşembe sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
8 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 8 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
55 - 19 - 32 - 47 - 15 - 26
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