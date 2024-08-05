ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 5 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 5 Ağustos Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 5 Ağustos Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
5 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 5 Ağustos Pazartesi saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
66 - 72 - 15 - 51 - 17 - 46 Joker: 69 Süperstar: 63
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