Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula 27 Temmuz Cumartesi 2024

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '27 Temmuz Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 27 Temmuz Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 455 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2024- 14:01