TFF Başkanı'nın İbrahim Hacıosmanoğlu olarak seçilmesinin ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Daha önce de aynı görevde bulunan Gündoğdu, 2 yıllık aranın ardından yeniden MHK Başkanı oldu. Peki Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir? Nereli, kaç yaşında?

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR? | Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belirlendi. Daha önce de aynı görevde bulunan Ferhat Gündoğdu, 2 yıllık arabub ardından yeniden başkanlığa geldi. TFF'de yeni mesaiye başlayan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun getirdiği Gündoğdu'nun hayatı da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki Ferhat Gündoğdu kimdir? Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu nereli, kaç yaşında?

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ferhat Gündoğdu, 1987-1991 yılları arasında Kara Harp Okulu'nda işletme ve yönetim alanında lisans eğitimi almıştır.

2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi ve 2005-2007 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde işletme ve yönetim alanında lisans üstü eğitimleri alırken sonrasında ise 2014'te Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi alanında doktora almıştır.

Ferhat Gündoğdu, 2019'da Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda üye olarak görev yapmıştı.

19 Ekim 2021'de ise Metin Tokat'ın istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atanmıştı.

Ferhat Gündoğdu, TFF bünyesinde MHK Eğitimden Sorumlu üyesi olarak görev almıştı.

Lokman Hekim Üniversitesi'nde spor yöneticiliği alanında akademik görevlerde bulunan Ferhat Gündoğdu, Türk Eğitim Derneği'nde de okul yatırımları ve planlama müdürü olarak görev yürütmektedir.