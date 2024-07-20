Beşiktaş transferde durmak bilmiyor! Asensio için müjde geldi
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, transfer sezonuna hızlı başladı. Siyah-beyazlı ekip Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı. Gelecek sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, bir dünya yıldızını daha listeye aldı. Şimdi ise o oyuncu için müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
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Yayın Tarihi: 20.07.2024- 19:58 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024- 20:30