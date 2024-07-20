Haberde, Asensio'nun takımda yeterli süreyi bulamamasından dolayı ayrılmak istediği ve bu isteğe teknik direktör Luis Enrique'den onay çıktığı belirtildi.

Ayrıca İspanyol basını, birkaç hafta önce Marco Asensio'nun Paris'te hiç de mutlu olmadığını ve Beşiktaş'ın iyi bir seçenek olarak öne çıktığını yazdı.