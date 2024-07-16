SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 16 Temmuz Salı akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 16 Temmuz Salı çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 16 Temmuz Salı sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
16 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 16 Temmuz Salı akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
42 - 45 - 23 - 35 - 27 - 28
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