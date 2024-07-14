💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sorgulama ekranı 14 Temmuz Pazar 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '14 Temmuz Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 14 Temmuz Pazar Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 3 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2024- 21:38 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024- 21:39