SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 7 Temmuz Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 7 Temmuz Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 7 Temmuz Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
7 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 7 Temmuz Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numralar şunlar oldu:
20 - 55 - 58 - 49 - 29 - 52
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