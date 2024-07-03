ENFLASYON RAKAMLARI HAZİRAN 2024

Son dakika haberleri... 2024 yılı Haziran ayına ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...

ENFLASYON AÇIKLANDI SON DAKİKA | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatlarındaki artış, halkın alım gücünü etkilerken, üretici fiyatlarındaki değişim ise işletmelerin maliyetlerini ve karlılıklarını doğrudan etkileyen enflasyon rakamları, TÜİK tarafından her ayın 3'ünde kamuoyuna duyuruluyor. Peki 2024 Haziran ayı enflasyon kaç oldu, düştü mü, arttı mı? İşte TÜİK ÜFE TÜFE rakamları ve detaylar...

TÜİK 2024 HAZİRAN ENFLASYON KAÇ OLDU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Haziran 2024

TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre 2024 yılı Mayıs ayında, yıllık enflasyon yüzde 75,45, aylık ise 3,37 oldu.