SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 2 Temmuz Salı akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 2 Temmuz Salı çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 2 Temmuz Salı sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
2 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 2 Temmuz Salı akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
31 - 44 - 13 - 1 - 16 - 11
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