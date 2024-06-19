Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Kurban Bayramı'nız mübarek olsun!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Kurban Bayramı'nız mübarek olsun!
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de büyük endişe! 2 yıldız takımdan ayrılıyor F.Bahçe'de büyük endişe! 2 yıldız takımdan ayrılıyor 11:14
Hasan Arat'a Üstün Liyakat Madalyası! Hasan Arat'a Üstün Liyakat Madalyası! 11:04
G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası... G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası... 10:47
Batshuayi resmen G.Saray'a imza atıyor! Batshuayi resmen G.Saray'a imza atıyor! 09:44
G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi transfer çalımı! 01:12
Mourinho'dan Ramos'a telefon! Mourinho'dan Ramos'a telefon! 01:11
Daha Eski
Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi! 01:10
F.Bahçe'ye Lindelöf müjdesi! F.Bahçe'ye Lindelöf müjdesi! 01:10
Doğan yıldız isim için bizzat devrede! Doğan yıldız isim için bizzat devrede! 00:42
G.Saray'dan gurbetçi hamlesi! G.Saray'dan gurbetçi hamlesi! 00:40
F.Bahçe'den çifte transfer bombası! F.Bahçe'den çifte transfer bombası! 00:39
G.Saray'ın gözü o yıldızda! Transferde Torreira detayı G.Saray'ın gözü o yıldızda! Transferde Torreira detayı 00:38
SON DAKİKA