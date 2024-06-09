SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 9 Haziran Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 9 Haziran Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 9 Haziran Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
9 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 9 Haziran Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
50 - 56 - 37 - 12 - 20 - 31
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