SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 21 Nisan Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 21 Nisan Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 21 Nisan Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
21 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 21 Nisan Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
43 - 33 - 52 - 6 - 21 - 24
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