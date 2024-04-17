ALTIN KURU 17 NİSAN 2024 | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişikliği anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Nisan Çarşamba 2024 altın kuru...
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👉17 Nisan Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.492,54₺
Gram altın satış: 2.492,81₺
Kuyumcu
Gram altın alış: 2.432,72₺
Gram altın satış: 2.547,66₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.264,00₺
Çeyrek altın satış: 4.422,00₺
Kuyumcu
Çeyrek altın alış: 4.161,66₺
Çeyrek altın satış: 4.519,28₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.658,00₺
Yarım altın satış: 8.948,00₺
Kuyumcu
Yarım altın alış: 8.450,21₺
Yarım altın satış: 9.144,86₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.621,28₺
Tam altın satış: 17.753,16₺
Kuyumcu
Tam altın alış: 16.486,59₺
Tam altın satış: 17.720,46₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 17.240,00₺
Cumhuriyet altını satış: 17.501,00₺
Kuyumcu
Cumhuriyet altını alış: 16.510,99₺
Cumhuriyet altını satış: 17.886,02₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 17.290,00₺
Ata altın satış: 17.660,00₺
Kuyumcu
Ata altın alış: 16.875,04₺
Ata altın satış: 18.048,52₺
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NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Nisan Çarşamba günü saat 06.05 itibarıyla alınmıştır.