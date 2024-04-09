Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun
A Spor olarak mübarek Ramazan Bayramı'nın dünya, ülkemiz ve tüm İslam âlemine barış ve huzur getirmesi temennisiyle; Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte olacağınız, dargınlıkların son bulduğu, iyilik, doğruluk ve hayırda buluştuğumuz nice bayramlar diliyoruz... Ramazan Bayramınız mübarek olsun!
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2024- 22:21
A Spor olarak mübarek Ramazan Bayramı'nın dünya, ülkemiz ve tüm İslam âlemine barış ve huzur getirmesi temennisiyle;
Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte olacağınız, dargınlıkların son bulduğu, iyilik, doğruluk ve hayırda buluştuğumuz nice bayramlar diliyoruz...
Ramazan Bayramınız mübarek olsun!