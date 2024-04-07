SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 7 Nisan Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 7 Nisan Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 7 Nisan Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
7 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 7 Nisan Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
11 - 7 - 28 - 20 - 37 - 36
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