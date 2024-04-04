SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 4 Nisan Perşembe akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 4 Nisan Perşembe çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 4 Nisan Perşembe sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
4 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 4 Nisan Perşembe akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
46 - 56 - 8 - 35 - 31 - 59
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