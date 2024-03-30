💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! | 30 Mart 2024 Cumartesi Sayısal Loto çekilişi sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, 30 Mart Cumartesi akşamı yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '30 Mart Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Büyük ikramiyenin 222 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2024- 22:35