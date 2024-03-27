1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 27 Mart Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,20 (Alış) - 32,22 (Satış)
EURO: 35,04 (Alış) - 35,11 (Satış)
STERLİN: 40,87 (Alış) - 41,07 (Satış)
1 DOLAR = 32,20 TL
👉27 Mart Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.253,07
Gram altın satış: 2.253,46
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.931,00
Çeyrek altın satış: 4.129,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.791,00
Yarım altın satış: 7.994,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.725,00
Tam altın satış: 16.252,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 15.900,00
Cumhuriyet altını satış: 16.140,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.083,00
Ata altın satış: 16.854,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 27 Mart Çarşamba günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.