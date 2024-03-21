1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Mart Perşembe 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,42 (Alış) - 32,42 (Satış)
EURO: 35,50 (Alış) - 35,61 (Satış)
STERLİN: 42,31 (Alış) - 42,53 (Satış)
1 DOLAR = 32,42 TL
👉21 Mart Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.297,35
Gram altın satış: 2.297,70
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.155,00
Çeyrek altın satış: 4.373,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.260,00
Yarım altın satış: 8.543,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.873,00
Tam altın satış: 17.289,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.420,00
Cumhuriyet altını satış: 16.668,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 17.376,00
Ata altın satış: 18.051,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 21 Mart Perşembe günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.