2024 Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu
Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL?
2024 Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu
Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL?
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