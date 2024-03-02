Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 gününde gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '2 Mart Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 2 Mart Cumartesi 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
2 MART CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 2 Mart Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
2 MART CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
8 - 19 - 47 - 54 - 56 - 78 Joker: 59 SüperStar: 81
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