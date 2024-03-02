Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 2 Mart 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 gününde gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '2 Mart Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 2 Mart 2024 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 181 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2024- 22:51 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024- 22:51