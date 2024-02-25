Süper Loto çekilişi sonuçları - 25 Şubat Pazar 2024 Süper Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '25 Şubat Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 25 Şubat Pazar Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 63 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2024- 11:11