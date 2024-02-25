SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 25 Şubat Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 25 Şubat Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 25 Şubat Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
25 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 25 Şubat Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
58 - 2 - 40 - 44 - 54 - 32
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