Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'nin 15 Şubat Perşembe günü ekranlara gelecek 16. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 16. YENİ BÖLÜM İZLE

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SAKLA BENİ 16. BÖLÜM KONUSU

Kendisinden saklanan büyük gerçeği öğrenmenin şokunu yaşayan İncila, yıllardır ona çektirdikleri acılar için herkese çok öfkelidir. İncila'ya dair gerçeği öğrenen Atıf, torununun kendi evinde hizmetçi olarak yaşamasına sebep olduğu için Ziya'ya büyük bir tepki gösterir. Ziya yaşanan bu durumdan büyük bir suçluluk duyarken, İncila yalnız kalma ihtiyacı hisseder. Mete onunla konuşabilmek için bir yol bulmaya çalışsa da İncila'ya en büyük destek Kadir'den gelir. Naz bebeği hakkında kritik bir kararın eşiğindedir. Mete ise bu konudaki gerçek hislerini söyleyemiyor olmanın sıkıntısını yaşar. Evde dengelerin değişiyor olmasından ve gözden düşmekten kaygılanan Naz, İncila'nın yıllardır tanıdığı haliyle kalmasını isterken, İncila artık hiçbir şeyin aynı olmayacağının sinyallerini verir.