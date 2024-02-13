13 ŞUBAT 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 13 Şubat Salı 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 30,71 (Alış) - 30,72 (Satış)
EURO: 33,12 (Alış) - 33,14 (Satış)
STERLİN: 38,66 (Alış) - 38,86 (Satış)
1 DOLAR = 30,72 TL
👉13 Şubat Salı 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.993,53
Gram altın satış: 1.993,77
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.368,00
Çeyrek altın satış: 3.434,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.756,00
Yarım altın satış: 6.909,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.368,00
Tam altın satış: 13.590,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.646,00
Cumhuriyet altını satış: 13.852,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 13.738,00
Ata altın satış: 13.962,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 13 Şubat Salı günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.