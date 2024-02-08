SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 8 Şubat Perşembe akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 8 Şubat Perşembe çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 8 Şubat Perşembe sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
8 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 8 Şubat Perşembe akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
43 - 4 - 54 - 60 - 6 - 35
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