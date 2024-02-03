Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 gününde gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '3 Şubat Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 3 Şubat Cumartesi 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
3 ŞUBAT CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 3 Şubat Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
3 ŞUBAT CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
33 - 38 - 47 - 57 - 81 - 85 Joker: 49 SüperStar: 41
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