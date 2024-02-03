Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 3 Şubat 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 gününde gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '3 Şubat Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 3 Şubat 2024 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 145 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2024- 23:31