💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? Süper Loto çekilişi sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 1 Şubat 2024

Milli Piyango'nun her hafta salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı, bu akşam da yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '1 Şubat Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 1 Şubat 2024 Süper Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 15 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2024- 11:10