Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula 17 Ocak Çarşamba 2024

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '17 Ocak Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 17 Ocak Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 124 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2024- 14:41