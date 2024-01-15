15 OCAK 2024 ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişikliği anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Ocak Pazartesi 2024 altın kuru...
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👉15 Ocak Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı
Gram altın alış: 1.987,06₺
Gram altın satış: 1.987,35₺
Kuyumcu
Gram altın alış: 1.939,37₺
Gram altın satış: 2.031,07₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı
Çeyrek altın alış: 3.353,00₺
Çeyrek altın satış: 3.405,00₺
Kuyumcu
Çeyrek altın alış: 3.272,53₺
Çeyrek altın satış: 3.479,91₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı
Yarım altın alış: 6.706,00₺
Yarım altın satış: 6.799,00₺
Kuyumcu
Yarım altın alış: 6.545,06₺
Yarım altın satış: 6.948,58₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı
Tam altın alış: 13.370,00₺
Tam altın satış: 13.556,00₺
Kuyumcu
Tam altın alış: 13.049,12₺
Tam altın satış: 13.854,23₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Kapalıçarşı
Cumhuriyet altını alış: 13.862,00₺
Cumhuriyet altını satış: 13.868,00₺
Kuyumcu
Cumhuriyet altını alış: 13.529,31₺
Cumhuriyet altını satış: 14.173,10₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı
Ata altın alış: 13.761,00₺
Ata altın satış: 13.950,00₺
Kuyumcu
Ata altın alış: 13.430,74₺
Ata altın satış: 14.256,90₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Ocak Pazartesi günü saat 06.33 itibarıyla alınmıştır.