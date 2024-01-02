VİŞNELİ AYVA TATLISI TARİFİ - Büyük küçük herkesin severek yediği vişneli avya tatlısı, Türk mutfağının da geleneksel lezzetlerinden. Yapımı kolay, malzemeleri pratik olan vişneli ayva tatlısı ailenizin de vazgeçilmezi olacak. Peki, vişneli ayva tatlısı nasıl yapılır? Vişneli ayva tatlısı için malzemeler nelerdir? İşte lezzetli ve pratik ayva tatlısı tarifi...
VİŞNELİ AYVA TATLISI MALZEMELERİ
- 2 adet orta boy ayva
- 8 yemek kaşığı toz şeker (her yarım ayva için iki yk)
- 1 tane kabuk tarçın
- 1, 5 su bardağı dondurulmuş vişne
- 2 su bardağı su
- 2-3 tane limon tuzu
- 1 tatlı kaşığı nişasta(sos için)
Üzeri için:
- 1 kutu krema
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri
Süsleme için:
- Dövülmüş ceviz-nane yaprakları
VİŞNELİ AYVA TATLISI TARİFİ
- Önce krema ve pudra şekeri iyice çırpılarak dolaba kaldırılır.
- Tercihe göre çırpılmış kremşanti veya kaymak da kullanılabilir. (Ben kremanın tamamını kullandım bir miktar arttı)
- Ayvalar ortadan ikiye bölünerek çekirdek kısmı ve sert kısım çıkarılarak soyulur.
- Uygun bir tencereye yerleştirip her bir parça üzerine ikişer yemek kaşığı toz şeker konulur.
- Vişneler, kabuk tarçın, ayva çekirdekleri, su ve limon tuzu konularak kısık ateşte arada bir alt üst ederek yumuşayana dek pişirilir.
- Piştikten sonra soğuması için dikkatlice başka bir tabağa alınır.
- Sos için tencerede kalan su süzülür.
- Bir başka kapta nişasta az su ile açılarak süzülmüş vişne suyuna karıştırılarak pişirilir.
- En son soğumuş olan ayvalar servis tabağına alınarak üzerlerine sos gezdirilerek ortaları krema ile doldurulur.
- Arzuya göre süslenerek soğutulup servis edilir.
AFİYET OLSUN