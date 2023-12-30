Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula 30 Aralık Cumartesi

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '30 Aralık Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 27 Aralık Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 100 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 30.12.2023- 21:37 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023- 21:40