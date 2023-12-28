💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! Süper Loto çekilişi sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 28 Aralık Salı 2023

Milli Piyango İdaresi tarafından salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '28 Aralık Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. 28 Aralık Perşembe Süper Loto çekildi. Büyük ikramiyenin 144 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 28.12.2023- 21:41