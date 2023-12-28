Al Fayha - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 17. hafta maçında Al Fayha sahasında Al Riyadh'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Fayha - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Fayha ile Al Riyadhkarşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Fayha - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL FAYHA - AL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Fayha - Al Riyadh maçı 28 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.