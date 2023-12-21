Mısır ekmeği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Mısır ekmeği tarifi..

Yumuşacık ağızda dağılan bir mısır ekmeği tarifine kim hayır diyebilir ki... Mısır ekmeği glutensiz olması dolayısıyla özel diyet uygulayanlar tarafından da tercih ediliyor. Peki, mısır ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekmeği malzemeleri ve tarifi haberimizde..

Evde mısır ekmeği yapılışı tarifi özellikle gastronomi ilgilileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Başta Masterchef olmak üzere pek çok yemek programı ve yarışmasına konu olan mısır ekmeği tarifi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Evde mısır ekmeği yapmak isteyenleriçin yapımı oldukça pratik, besleyici ve doyurucu mısır ekmeği tarifi tam ölçülü malzemeleri ile birlikte haberimizde.

👉MISIR EKMEĞİ MALZEMELERİ:

1/2 su bardağı un

4 su bardağı mısır unu

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı kaynar su

1 paket kabartma tozu

👉MISIR EKMEĞİ YAPILIŞI

Bir kapta süt, yumurta, yağ, şeker ve tuzu çırpın.

Un, mısır unu ve kabartma tozunu eleyin ve karıştırın.

Sıcak suyu ekleyin ve yine karıştırın.

Borcamınızı veya kalıbınızı tereyağ veya margarin ile yağlayın ve iyice unlayın.

Karışımı kalıba boşalttıktan sonra 180 derecede ısınmış fırına verin ve 40 dakika pişirin.

🌟AFİYET OLSUN