❓Louisiana Chicken nasıl yapılır?
👉Malzemeleri:
- 4 adet tavuk but veya göğüs
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı mısır unu
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 büyük soğan, doğranmış
- 1 yeşil biber, doğranmış
- 3 diş sarımsak, ezilmiş
- 1 su bardağı tavuk suyu
- 1 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı taze tane fesleğen (isteğe bağlı)
- Tuz ve karabiber
👉Yapılışı:
- Tavuk parçalarını tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Un ve mısır ununu bir karıştırma kabında karıştırın. Tavuk parçalarını bu karışıma bulayın.
- Büyük bir tavada sıvı yağı ısıtın. Tavuk parçalarını kızartın, her iki tarafını da altın rengine gelene kadar pişirin. Ardından tavukları bir kenara alın.
- Aynı tavada soğan, yeşil biber ve sarımsağı soteleyin, yumuşayana kadar pişirin.
- Sotelediğiniz sebzelerin üzerine tavuk suyu ve sütü ekleyin. Karışımı karıştırarak kaynamaya bırakın.
- Kaynayan karışıma kızarttığınız tavuk parçalarını ekleyin. Kısık ateşte tavuklar iyice pişene kadar pişirin.
- İsteğe bağlı olarak taze tane fesleğen ekleyin.
- Sıcak servis yapın, yanında pilav veya ekmekle servis edebilirsiniz.
🌟AFİYET OLSUN