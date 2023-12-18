Büyük küçük herkesin bayılarak yediği mor havuçlu pasta, yiyenin damağında tadını bırakmayı başarıyor. Güzel rengini ve tadını mor havuçtan alan bu tarif vazgeçilmez tatlı tarifleri arasına yer alıyor. Son zamanlarda sıkça araştırılan mor havuçlu pasta tarifi, malzemeleri ve püf noktalarını sizler için derledik.

MOR HAVUÇLU PASTA TARİFİ - Hem tadıyla hem de görüntüsüyle iştah kabartan mor havuçlu pasta, çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yumuşacık mor rengindeki keki üzerinde efsane kremasıyla kendini unutturmayan tadıyla mor havuçlu pasta eşi benzeri olmayan bir tarif olarak karşımıza çıkıyor. Evde mor havuçlu pasta yapmak isteyenler için mor havuçlu pasta tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde...

❓Mor havuçlu pasta nasıl yapılır?

👉Malzemeleri:

👉Kek İçin:

5 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı (2 parmak eksik) un

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 adet mor havuç (püre halinde)

👉Muhallebi İçin:

3 su bardağı süt

2 tepeleme yemek kaşığı un

4,5 yemek kaşığı toz şeker

1 tepeleme yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

👉Yapılışı:

Mor havuç püreniz yoksa, yarım su bardağı suyu ısıtın, içine 1 çay kaşığı limon tuzu atın. Dilimlediğiniz mor havucu ocakta 15 dakika kaynatın.

Renginin iyice çıkmasını bekleyin, sonrasında blenderda suyuyla beraber çektirin.

Yumurta ve şekeri çırpıp üzerine yağ ve püreyi ekleyin. Diğer kek malzemelerini ekleyip karıştırdıktan sonra geniş bir tepsiye dökün. 180 derecede 23 dakika pişirin. Soğumaya alın.

Muhallebisi için süt, şeker ve unu sürekli karıştırarak pişirin. Nişastasını ekleyin. Fokurdamaya başlayınca vanilya ve tereyağını ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın.

Bir bardağın ağzı yardımıyla keki yuvarlak parçalara ayırın. (kalıpla kurabiye şekilleri çıkarmak gibi)

Daha sonra şekilli kekleri alın, geriye kalan parçaları blenderdan geçirip ufalayın.

2 yuvarlak kek arasına muhallebi sürün, üzerine yine ince bir muhallebi katmanı sürün, blenderdan geçirdiğiniz ufalanmış kek parçalarını üzerine dökerek kaplayın.

Birkaç saat buzdolabında bekletip servis edebilirsiniz.

🌟AFİYET OLSUN